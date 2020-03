Kein Rückspiel für Lask, Absage für ÖFB-Test

Englische und deutsche Liga pausieren. Die Verschiebung der EM 2021 rückt näher.

Linz. Fußball vor leeren Rängen macht keinen Spaß, das hielt auch Lask-Trainer Valérien Ismaël nach der bitteren 0:5-Niederlage gegen Manchester United im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League fest und forderte nach der Partie ein entschlosseneres Handeln ein: „Bitte seid konsequent und macht nicht so ein Herumgeeier.“ Die Uefa kam dieser Bitte am Freitag nach und setzte die weiteren Spiele in Champions bzw. Europa League aus. Das betrifft nicht nur das Rückspiel des Lask in Manchester am kommenden Donnerstag, sondern auch die für den 20. März geplante Europacup-Auslosung ebenso wie das Youth-League-Viertelfinale von Salzburgs U19 gegen Lyon am Dienstag.

Mit dieser Entscheidung der Uefa rückt auch die Verlegung der Europameisterschaft (12. Juni bis 12. Juli) immer näher. Am Dienstag tagen alle 55 Mitgliedsverbände in einer Krisensitzung per Videokonferenz. Neben Österreich haben zuvor schon zahlreiche Länder wie Spanien, Italien, Frankreich, die Niederlande oder Portugal ihren Spielbetrieb ausgesetzt, sodass ein geregelter Saisonabschluss in diesen Ligen nicht mehr möglich ist. Am Freitag zog auch Englands Premier League und schließlich auch die deutsche Bundesliga nach.

Der Lask gibt seinen Spielern unterdessen bis Dienstagnachmittag frei und stellt die Geschäftsstelle auf Home Office um. „Erst wenn alle Fakten auf dem Tisch sind, können wir über das weitere Vorgehen entscheiden“, erklärte Lask-Coach Ismaël in einer Aussendung.

Test gegen Türkei geplant

Auch Österreichs Nationalteam ereilte eine Absage für die geplante EM-Vorbereitung: Der Fußball-Verband von Wales blies das Freundschaftsspiel am 27. März in Swansea ab. Der ÖFB möchte den Test gegen die Türkei nach derzeitigem Stand wie geplant am 30. März im Happel-Stadion vor leeren Rängen austragen. (red.)

