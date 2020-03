Zum Zwilling der Erde!

Die Venus war das erste Ziel von Raummissionen, dann blieb sie lang unbeachtet, ihrer Lebensfeindlichkeit wegen. Nun sind neue Projekte geplant.

Die hellste Erscheinung am Himmelszelt, mit Ausnahme von Sonne und Mond, ist unsere nächste Nachbarin, die mit der Erde nicht nur das Geschlecht teilt – alle anderen Planeten haben Männernamen –, sondern ihr in so vielem so ähnlich ist, dass sie als ihr Zwilling gilt: Sie hat fast exakt die gleiche Größe, Masse, Dichte und chemische Zusammensetzung. Hilfreich ist sie auch, sie bietet Orientierung, obgleich sie manchmal in der Morgendämmerung zu sehen ist, dann verschwindet, und zu unterschiedlichen Zeiten in der Abenddämmerung erscheint.