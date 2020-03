Die Dunkelziffer des Coronavirus

Derzeit dürfte es in Österreich rund 8000 an Covid-19 Erkrankte geben. Dass es mehr Infizierte als Getestete gibt, ist nicht per se beunruhigend und ändert nichts an der Wirksamkeit von Maßnahmen.

13.724 durchgeführte Coronatests. 2013 Personen wurden positiv getestet. Neun Personen sind genesen. Acht Menschen sind (vermutlich) an der Krankheit verstorben (einige Obduktionen stehen noch aus). Stand: Donnerstag, 19. März, 15 Uhr. Das sind die offiziellen Coronazahlen Österreichs. Aber was sagen sie uns über die Krankheit? Inwieweit stimmen sie mit der Realität überein?