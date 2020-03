Nein, wir kehren nicht ins Mittelalter zurück

Die einen fordern in der Coronakrise Zwangsenteignungen, die anderen hoffen nach dem „Brand aus“ auf Tauschhandel und Schollenpflege. Beides ist absurd.

In der Krise zeigt sich nicht die soziale Intelligenz, sondern andere Spielarten intellektueller Reife. Schon allein dafür muss man dem österreichischen Hinterzimmer von Twitter dankbar sein. Da wurden interessante Ideen formuliert und Forderungen erhoben, etwa jene nach einem sofortigen Einfrieren aller Mieten. Der Staat solle also per Gesetz in den Wohnungsmarkt eingreifen und Privaten verbieten, Inflationsraten und so weiter ausgleichen zu dürfen. Warum nicht gleich per Gesetz senken?