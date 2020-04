Soll man jetzt China-Aktien kaufen?

(c) REUTERS (Aly Song)

Das Wirtschaftsleben Chinas nimmt allmählich Fahrt auf und ist dem Westen einen großen Schritt voraus. Ein Blick auf chinesische Festlandaktien kann sich lohnen.

Wien. In China geht es Schlag auf Schlag: Ausgangssperren werden gelockert, Geschäfte geöffnet, Produktionen wieder hochgefahren. Damit steigt auch die Zuversicht der Wirtschaftstreibenden, wie der offizielle Einkaufsmanagerindex des herstellenden Gewerbes im März bestätigt. Er schnellte von 35,7 auf 52 Punkte hinauf. Commerzbank-Analyst Daniel Briesemann zieht deshalb ein klares Fazit: „Die Stimmung in der Wirtschaft hat sich schneller und stärker aufgehellt als erwartet.“ Das spreche für eine anziehende Nachfrage in China.

In den meisten Exportländern Chinas steht dagegen der Virusausbruch erst am Beginn, das Wirtschaftsleben erlahmt zusehends. Chinas wachsender Binnenmarkt bietet hingegen jede Menge Chancen und steht ohnehin schon seit Jahren im Fokus der chinesischen Regierung. Sie möchte die Konsumwirtschaft zunehmend stärken und den Billigproduktionssektor abbauen. Bislang ist das auch gelungen: 2019 machten die privaten Konsumausgaben mehr als 60 Prozent der Wirtschaftsleistung aus.

Dennoch wird heuer auch China einen kräftigen Konjunktureinbruch verkraften müssen. Schätzungen der US-Ratingagentur S&P deuten auf ein Plus von rund drei Prozent hin – nach 6,1 Prozent im Vorjahr. Das liegt aber noch immer weit über dem globalen Schnitt, den S&P-Chefökonom Paul Gruenwald auf 0,4 Prozent schätzt.

Im MSCI Index enthalten

Umso interessanter könnte der Blick auf Chinas Aktien sein, vor allem auf jene von Unternehmen, die einen großen Fokus auf den Binnenmarkt haben. Solche Firmen findet man an den Festlandbörsen in Shanghai und Shenzhen. Jene Titel, die dort gelistet sind, werden A-Aktien genannt und werden vor allem von Inländern gehandelt. Deren Appetit auf Aktien könnte mit der schrittweisen Belebung des Wirtschaftslebens wieder zunehmen.

Doch auch die Zahl der ausländischen Investoren wächst, schon aufgrund einer Besonderheit: Im Mai 2018 wurden erstmals A-Aktien in den MSCI Emerging Markets Index aufgenommen. Sie machen seit November vier Prozent in diesem Index aus. Jene Fonds, die den Index genau abbilden, müssen deshalb ebenfalls diese Aktien halten.

Was aber tun, wenn man nur auf chinesische Festlandaktien setzen möchte? Eine Möglichkeit bietet der im Februar lancierte Indexfonds UBS-ETF auf den MSCI China A Index. Der Index umfasst 464 der größten und mittelgroßen A-Aktien. Die größte Gewichtung entfällt auf die Finanzbranche mit Titeln wie China Merchants Bank und Industrial Bank of China. Auch die IT-Branche und der Basiskonsumsektor sind hoch gewichtet, etwa mit Hangzhou Hikvision, einem Hersteller von Überwachungstechnologien.

Chance auf versteckte „Perlen“

Doch auch der Blick auf aktiv verwaltete Fonds lohnt sich. Analysen zu A-Aktien sind dünn gesät, weshalb die Chancen, mit einem geschickten Management auf versteckte Perlen zu stoßen, gut stehen. Auch können einzelne Sektoren anders als im Index gewichtet werden.

Derzeit gewichten der Allianz-Fonds sowie der Heptagon-Fonds (siehe Tabelle) etwa Finanztitel geringer. Dafür setzt das erstere Portfolio stärker auf IT-Aktien, etwa mit Will Semiconductor. „Der führende Halbleiterhersteller in China verfügt über solide Entwicklungschancen und ein umfangreiches Produktportfolio“, sagt Co-Fondsmanager Sunny Chung. Im Heptagon-Fonds wird ein höheres Gewicht auf Industrie- und Konsumaktien gesetzt, wobei Kweichow Moutai, ein Branntweinhersteller, die größte Position einnimmt.

Interessierte Anleger sollten auch die Risken gut im Auge behalten. So könnte das Virus in China wieder ausbrechen. Das würde die Wirtschaft erneut treffen und die Aktien belasten. Nicht nur deshalb sollte man – wie bei jeder Geldanlage – nur einen Teil des Vermögens in diesen Markt investieren.

Hinweis: Die Besprechung von Wertpapieren und Investments auf dieser Seite ersetzt keine professionelle Beratung und ist nicht als Kaufempfehlung zu betrachten. „Die Presse“ übernimmt keine Haftung für die künftige Kursentwicklung.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.04.2020)