Digitales Lebenszeichen vom Kunstmarkt

Wenn Messen und Galerien geschlossen sein müssen, bemüht sich die Branche um Besucher im Internet. Die Initiativen reichen von virtuellen Viewing Rooms der Art Basel bis zur Galeriewoche „not cancelled“ in Wien.

Die Corona-bedingte Schockstarre auf dem Kunstmarkt scheint teilweise überwunden. Zwar bleiben Galerien und Museen geschlossen, aber zumindest zeigt der Handel wieder erste digitale Lebenszeichen. Zu den schon früh betroffenen Veranstaltungen zählt die Art Basel mit ihrer Hongkong-Ausgabe, die im März hätte stattfinden sollen. Schnell war klar, dass die Messe nicht eröffnen wird, und so schufen die Veranstalter digitale Viewing Rooms. Allerdings war das ein relativer Schnellschuss, und so ist die digitale Lösung nicht mehr als eine einfache Website mit Abbildungen von Kunstwerken, nicht viel mehr als ein digitaler Katalog. Dennoch, mehr als 200.000 Besucher hätten darauf zugegriffen, hieß es seitens der Veranstalter. Um einen Absturz durch zu großen Andrang auszuschließen, galt der Zugang Anfangs nur den VIP-Kunden – was für einigen Ärger sorgte. Die Frage ist, ob just in Corona-Krisenzeiten Exklusiv-Getue angemessen ist?