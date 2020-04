Der Pionier der Biobox

Der Salzburger Christian Frenkenberger liefert seit 1997 Biolebensmittel an Endkunden. Nach vielen Höhen und Tiefen bestätigt sich jetzt sein Konzept.

Biolebensmittel per Hauszustellung zu liefern – diese Geschäftsidee hat der Salzburger Christian Frenkenberger schon als Student an der Universität für Bodenkultur gehabt. Als er seinen Traum vor 23 Jahren verwirklichte und im Großraum der Stadt Salzburg begann, frisches Gemüse und Obst in einer Kiste an Privathaushalte zu liefern, wurde er von vielen belächelt.