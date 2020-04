Eisblumen aus Kohlendioxid reinigen Abgase

Forscher der FH Vorarlberg speichern CO2 in Gashydraten, die wie Eisblumen an kalten Oberflächen wachsen. So schließen sie Kohlendioxid mit Hilfe von Wasserdampf im Feststoff ein.

„Heute ist CO 2 -Abscheidung weder in Österreich noch in Europa ein großes Thema“, erklärt Stefan Arzbacher vom Forschungszentrum Energie der FH Vorarlberg. „Aber ich bin überzeugt, dass es das in zehn Jahren sein wird, wenn der Druck, die Klimaziele zu erreichen, steigt.“ Unter CO 2 -Abscheidung versteht die Fachbranche, dass Kohlendioxid aus Abgasen herausgefiltert wird, um den CO 2 -Ausstoß in die Umwelt zu verringern. Das wäre etwa bei Kohlekraftwerken oder anderen CO 2 -Schleudern eine Möglichkeit, um diese Treibhausgase aus den Emissionen zu bekommen. Dann würden hauptsächlich Stickstoffverbindungen ausgestoßen.