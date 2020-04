Die Covid-Krise ist für die Kammerschauspielerin Regina Fritsch eine Zäsur, und zwar eine ausschließlich positive. Zurückgezogen lebt sie in ihrem Tiny House mitten in der Natur. „Ich möchte nicht in das Leben vor Corona zurückkehren“, sagt sie. Vielmehr will sie eines: Ballast abwerfen. Am Theater vermisst sie seit Langem das „Unergründliche und Geheimnisvolle“. ?

Seit fünf Wochen dominiert uns Covid-19. Wie hat sich Ihr Leben in den vergangenen 35 Tagen verändert.