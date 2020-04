Škoda Octavia: Bestseller mit kurzem Weg

Österreichs meistverkauftes Auto kommt erstmals seit 41 Jahren nicht aus Deutschland. Hat der Škoda Octavia das Zeug für eine dauerhafte Wachablöse?

Gefühlt seit Erfindung des Automobils war der VW Golf Österreichs bestverkauftes Automodell – genau aber seit 1978, also schon recht bald, nachdem er vier Jahre zuvor auf den Markt gekommen war. Wir waren bis dahin ein Volk von Käfer-Fahrern, mehrheitlich, und der Nachfolger dieser Vorkriegs-Konstruktion, zur Abwechslung ein modernes Auto (Motor vorn, flüssigkeitsgekühlt, Frontantrieb), im zeitlosen Schnitt des italienischen Design-Maestros Giugiaro, wurde ebenso dankbar, nahezu nahtlos angenommen. Das Land sollte sich in seiner Golf-Treue als noch ausdauernder erweisen als selbst dessen Heimat Deutschland. Zulassungen von zweieinhalbtausend Exemplaren, Monat für Monat, waren lange Zeit der Golf-Normalfall in Österreich, für Verfolger außerhalb jeder Reichweite.