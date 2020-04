Das Klima vor der eigenen Haustüre

(c) Samuel Bucher/Johannes Hloch

Forschende der Boku Wien erarbeiten mit Mittelschülern in Ottakring, wie man die Folgen des Klimawandels in der unmittelbaren Umgebung erkennen und abfedern kann. Zielgruppe sind weniger privilegierte Jugendliche.

Das Phänomen Greta Thunberg und die dazugehörigen „Fridays for Future“-Aktionen sprechen eher Jugendliche aus gut gebildetem Elternhaus an. Doch die Folgen der Klimaerwärmung wirken oft genau in den Stadtgebieten triftiger, wo nicht das Bildungsbürgertum wohnt, sondern weniger privilegierte Gruppen. Dieses Dilemma bearbeiten Landschaftsarchitekten der Boku Wien mit dem Projekt „Junges Klima“ im StartClim-Forschungsprogramm. Darin sollen Jugendliche quer durch die Gesellschaft für Themen des Klimawandels sensibilisiert werden.