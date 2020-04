Welcher Maskentyp sind Sie?

Der Mund-Nasenschutz wird immer mehr zum Trendaccessoire.

Dass die Handhabung nicht immer ganz einfach ist, machen reihenweise Politiker dieser Tage zum Gaudium ihres Publikums ungewollt vor. Und doch werden wir lange nicht ohne auskommen: Die Rede ist vom Mund-Nasen-Schutz (MNS). Viele Firmen – von Chanel abwärts – haben längst auf Maskenproduktion umgestellt. Auch in privaten Haushalten rattern die Nähmaschinen. „Ich kenne niemanden, der keine Masken näht“, sagte meine Mutter unlängst. Auf der Straße schnappt man Dialoge auf, die wären noch vor einigen Wochen undenkbar gewesen: „Ich hab mir da eine Maske in den trendigsten Sommerfarben bestellt...“ Besser also, Sie überlegen sich gleich, welches Modell zu Ihnen passt – so diese Entscheidung nicht längst gefallen ist.

Da gibt es die Kategorie Realitätsverweigerer: Sie betreten – scheinbar ahnungslos von der Pflicht zum Tragen eines MNS überrascht – den Supermarkt und lassen sich beim Eingang eine Maske aushändigen (so diese noch gratis verteilt wird) oder binden sich schnell Schal oder Tuch um Mund und Nase.

Manch Maskenträger wiederum lässt nur an sein Gesicht, was eigentlich für medizinische Zwecke vorgesehen ist. Die einfache OP-Maske ist eher nicht gut genug, wenn vorhanden, soll es schon ein FFP-Modell sein. Glücklich, wer im Besitz eines solchen ist.

Dann gibt es jene Spezies, die über den Mund-Nasen-Schutz eine Botschaft an das Gegenüber senden möchte: „Rapid forever“; „Komm nur näher“ oder, dezent, „Ich bin schöner als du denkst“. Alles schon gesehen.

Andere stimmen ihre Maske – gleich einem modischen Accessoire – auf das Kleid, die Handtasche oder Krawatte ab. Dazu bedarf es freilich mehrerer Modelle mit unterschiedlichem Farb- und Mustermix.

Der Kreativität sind auch in diesen Zeiten keine Grenzen gesetzt.