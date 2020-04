Des Kanzlers Rhetorik: Zwischen Furcht und Optimismus

Bei der Kranzniederlegung am Äußeren Burgtor in Wien kam Kanzler Sebastian Kurz am Montag mit Mundschutz.

In seiner Rede zum Republiksjubiläum setzte Sebastian Kurz auf positive Signale. In den vergangenen Wochen warnte die Regierung die Bürger aber mit drastischen Worten. Warum?

Es ist ein ungewohntes Bild, das am Montagvormittag aus dem Kanzleramt auf die Fernsehschirme kommt. Im Kongresssaal, in dem sonst das politische Quartett (Sebastian Kurz, Werner Kogler, Karl Nehammer, Rudolf Anschober) auftritt, spielt eine musikalische Vierergruppe mit Maske im Gesicht. Fröhliche Bilder sehen anders aus, auch wenn es die Unabhängigkeitserklärung Österreichs vor 75 Jahren zu feiern gilt. Dafür gibt sich der Kanzler in der in seinem Büro („Kreisky-Zimmer“) aufgenommenen Rede weitgehend optimistisch. Durchwegs im Unterschied zu den vergangenen Wochen, aber warum ist das so?