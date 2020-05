JLo im Dschungellook: Und ewig lockt das Superweib

Jennifer Lopez im Dschungelkleid von Versace – wegen dieser Kombi wurde einst die Google-Bildersuche erfunden. Und sie sorgte auch für den „Fashion Moment“ der laufenden Saison.

Die diesjährige Superbowl hat zwei Überraschungssieger gebracht: Die Kansas City Chiefs, die den San-Francisco-49ern zeigten, wo Gott wohnt, und das Power-Trio Shakira, Jennifer Lopez und deren Töchterchen Emme in der legendären Halbzeitshow. Die Kommentatoren waren sich Anfang Februar einig: Diese Show gehörte zu den aufregendsten aller Zeiten. Und nicht wenige meinen: Die singenden, tanzenden und hüftschwingenden Girls auf der Bühne stellten die Boys am Spielfeld in den Schatten.



Kein Wunder, denn „die Girls“ sind mindestens genauso diszipliniert, körperbeherrscht, professionell und verfügen überdies über Geheimwaffen. Zum Beispiel süße, kleine Kinder, die auf einer Riesenshowbühne aus erleuchteten Käfigen kriechen. Als getanzter Mittelfinger gegen Donald Trumps rigorose Einwanderungspolitik. Das hat zwar nicht jedem gefallen. Aber als Jennifer Lopez’ neunjährige Tochter gemeinsam mit ihrer Mutter „Born in the USA“ gesungen hat, muss es sogar dem hartgesottensten Baseballfan die Tränen in die Augen getrieben haben.

Kaum mehr als ein Feigenblatt. JLo hat es wieder einmal allen gezeigt: Dass eine Frau 50 Jahre alt wird, heißt noch nicht, dass sie etwas von ihrer Sexiness eingebüßt haben muss. Ganz im Gegenteil! Jennifer Lopez ist verführerischer denn je. Das konnte man in

Lorene Scafarias Stripper-Krimi „Hustlers“ sehen und im letzten Herbst beim „Walk for Versace“ auf der Fashion-Week in Mailand. Da hat Jennifer Lopez einen Auftritt hingelegt, der alles in den Schatten stellte, was es bei dieser Show zu sehen gab.

Die Modewelt sprach wochenlang von nichts anderem mehr als Donatella Versaces „Dschungelkleid“ Nummer zwei und Jennifer Lopez, die darin verführerisch über den Laufsteg marschierte. Aber die Geschichte beginnt natürlich viel früher. Nicht gerade bei Adam und Eva. Oder vielleicht doch bei Adam und Eva? Sagen wir zumindest: bei Eva. Als sie aus Scham über ihre Nacktheit das Feigenblatt an der bewussten Stelle platzierte, betätigte sie sich gewissermaßen als erste Modeschöpferin.

Vielleicht war bei Donatella Versace das Unbewusste im Spiel, als sie 1999 ihren „Jungle Dress“ (das nicht viel mehr war als ein Feigenblatt mit etwas transparentem Seidenchiffon rundherum) bei der Fashion Week in Mailand präsentierte. Das Versace-Modeimperium war damals, kurze Zeit nach der Ermordung ihres Bruder Gianni, ins Straucheln geraten. Donatella Versace ist es unter anderem mit dem „Jungle Dress“ gelungen, als Designerin das Staffelholz zu übernehmen. Allerdings wäre ihr das ohne die passende „Eva“ wohl nicht gelungen. Monate bevor es zu einem der berühmtesten Red-CarpetKleider aller Zeiten mutierte, wurde das freizügige Seidenkleid mit Bauchnabel-tiefem Ausschnitt und Bauchnabel-hohem Beinschlitz vom Supermodel Amber Valletta getragen.

Auch an Donatella Versace und dem Spice Girl Geri Halliwell wurde es gesehen. Zu einem Mythos und einem „Musthave“ für alle Reichen und Schönen dieser Welt wurde es aber erst am 23. Februar 2000, als JLo damit den roten Teppich bei der Verleihung der GrammyAwards betrat. Danach stand die Modewelt wochenlang Kopf. Man empörte sich über den Verfall der Sitten, aber jeder wollte die temperamentvolle Latina in diesem Nichts von einem Kleid mit eigenen Augen sehen. „Es war die beliebteste Suchanfrage, die wir je hatten“, schwärmte später der damalige Google-Chef Eric Schmidt. „Aber wir konnten den Usern noch nicht geben, was sie wollten.“ Das hat sich rasch geändert. Ein knappes Jahr später präsentierte der Riese aus dem Silicon Valley offiziell seine erste Internet-Bildersuche.

Fashion Moment, die Zweite. Inzwischen sind allerdings fast zwanzig Jahre vergangen, die Erinnerung ist verblasst und eine Frauengeneration herangewachsen, für die Jennifer Lopez’ Dschungelkleid-Moment ungefähr so aktuell gewesen ist wie Salomes Schleiertanz. Also dachten sich die Protagonistinnen Donatella Versace und Jennifer Lopez, mit Google als Dritten im Bunde, ein Revival aus, bevor das Dschungelkleid endgültig zu einem Fall für Modehistorikerinnen wurde. Der Coup ist gelungen.

Es ist alles genauso wie vor 20 Jahren. Jennifer Lopez erschien auf allen Modeseiten und Modeblogs als strahlende Sexgöttin, Donatella Versace als gefeierte Modeschöpferin, gemeinsam eroberten sie die Klatschspalten. Und Analysespezialisten ermittelten einen Werbewert von 9,4 Millionen Dollar. Natürlich profitierte nicht nur der Google-Konzern vom „Jungle Dress“-Downloadfieber. Instagram und damit Facebook naschten kräftig mit. 18 Millionen Klicks allein am ersten Tag können sich sehen lassen. Und ja, heute interessiert nicht mehr nur der Dschungelkleid-Moment. Sondern mindestens ebenso das Zustandekommen desselben. Die meisten Frauen sind in der Zwischenzeit ja 20 Jahre älter geworden, nur Jennifer Lopez nicht. Millionen von Frauen wollen jetzt wissen, wie das geht.

Es ist ganz einfach, plaudert JLo auf Instagram aus dem Nähkästchen, jede kann das schaffen: Hartes Training, Selbstdisziplin, salzloses Essen, keine Süßigkeiten, kein Alkohol und „viel trinken“. Glücklicherweise gibt es in der Celebrity-Welt keine Dopingkontrolle. Deshalb fragt auch niemand genau nach, warum die Reichen und Schönen so oft nach Rio de Janeiro fliegen, wo die weltbesten Schönheitsfarmen zuhause sind. Nur mit der Idee, dass sich der Skandal wiederholen lässt, fürchte ich, ist Mastermind Donatella Versace gescheitert. Adam und Eva sind längst freiwillig aus dem Paradies ausgezogen und haben ihre eigene Instagram-Seite eingerichtet, wo sie ihren zahlreichen Kindern keimfreie Tipps zu Ernährung und Fitness geben.

