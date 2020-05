Die frugale Union?

(c) APA/AFP/POOL/KAY NIETFELD

Das europäische M-&-M-Königspaar will weitere 500 Milliarden an EU-Subventionen statt an Krediten für den Wiederaufbau nach der Coronakrise.

Es muss eine großartige Szene politischen Slapsticks gewesen sein, die die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ schilderte. Da stand Angela Merkel im Bundestag mit Covid-19-Respektabstand von Präsident Wolfgang Schäuble und lauschte einem SPD-Abgeordneten, der zum EU-Corona-Hilfsplan sprach. Der SPD-Mann sagte „Anleiheankauf“, und schon dachten alle an Euro-Bonds. Merkel fragte nach: „Wer soll Anleihen kaufen?“ Schäuble assistierte: „Offenbar die EU.“ Der Abgeordnete bedankte sich artig: „Das meinte ich, genau.“ Merkel: „Nein, ich glaube, Sie meinten, dass die EU eine Anleihe begibt.“ Der Abgeordnete: „Ja, Entschuldigung.“