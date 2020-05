Nationalrat startet Budgetberatungen

Der Nationalrat eröffnet heute die ungewöhnlichsten Budgetberatungen seit Jahrzehnten. Die SPÖ spricht von einem „Fake-Budet."

Angesichts der Coronakrise ist jetzt schon klar, dass die vorlegten Budgetzahlen nicht einmal annähernd halten. Debattiert wird im Nationalrat trotzdem und das über drei Tage hinweg. Das erst Kapitel sind heute Dienstag die "Obersten Organe", wo traditionell eine allgemeine Bewertung durch die Mandatare vorgenommen wird.

Auch Kanzleramt, Vizekanzleramt mit Sport, Öffentlichem Dienst und Kultur, Äußeres, Justiz und Inneres werden bereits am ersten Budgettag abgehandelt. Bevor es so weit kommt, stehen aber noch das Budgetbegleitgesetz sowie zwei neue Coronagesetze auf der Tagesordnung.

Dabei wird etwa die Schaumweinsteuer auf null gesetzt und die Mehrwertsteuer auf nicht-alkoholische Getränke halbiert. Zudem können Geschäftsessen zu einem höheren Grad abgesetzt werden und werden Essensgutscheine weiter privilegiert. Mit dem Budgetbegleitgesetz wird ein Fehler der letzten Steuerreform korrigiert. Ausgleichszulagen und Ergänzungszulagen sind demnach auch künftig nicht in die für den Bezug von Familienbeihilfe maßgebliche Einkommensgrenze von 10.000 Euro einzurechnen.

SPÖ wettert gegen "Fake-Budget"

Was Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) vorgelegt habe, sei ein "Fake-Budget", in dem an die 50 Milliarden Euro nicht ausgeschildert sein, bekräftigte Vize-Klubchef Jörg Leichtfried am Montag die SPÖ-Kritik. Das sei in der Geschichte der Zweiten Republik ein beispielloser Vorgang. Blümel habe einfach das "Budget 2019 als Budgetprovisorium fortgeschrieben, zuerst zusätzlich 4 Milliarden für den Covid-19-Hilfsfonds dazugegeben und dann zusätzlich einen Blankoscheck für 24 Milliarden Euro", erklärte Leichtfried. Nicht enthalten seien jeweils rund 10 Milliarden für den Ausfall von Steuereinnahmen und die Kosten der Kurzarbeit. "Insgesamt haben wir somit an die 50 Milliarden Euro in unserem Budget, die nicht aufgeschlüsselt sind." Das bedeute, dass 33 Prozent des Staatshaushalts "im Dunkeln und im Nebel" seien.

Leichtfried sagte, bis Donnerstag solle ein von der SPÖ in Auftrag gegebenes Gutachten über die Verfassungsmäßigkeit des Budgets fertig sein. Er verwies darauf, dass es dem deutschen Finanzminister "selbstverständlich" gelungen sei, hier "konkrete Zahlen für die konkreten Ressorts vorzulegen". Daher müsse das auch in Österreich möglich sein. Man sehe aber leider auch, "dass dort die Profis fürs Budget verantwortlich sind und bei uns die Laienschauspieler".

Blümel hatte mehrfach betont, dass alle Zahlen, die er dem Nationalrat jetzt präsentieren könnte, sich am Ende als falsch herausstellen würden. "Der Finanzminister hat acht Wochen Zeit gehabt (...), irgendetwas zu liefern", stellte Leichtfried fest. "Aber alles, was wir haben, ist ein Papier, das laut Finanzminister selbst dafür da ist, um in den Mistkübel geworfen zu werden." Er habe das Gefühl, Blümel sei "mehr als überfordert" mit seinem Brotberuf. "Wir verlangen keine Zahlen aus der Kristallkugel, aber wir verlangen die Zahlen, die er in Pressekonferenzen die ganze Zeit vorgibt."

(APA)