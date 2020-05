Der Mund-Nasen-Schutz – wahlweise auch als Stirn- oder Kinn-Schutz

Masken auslüften am Innenspiegel im Auto

Die fünf Arten eine Maske zu tragen.

Typ 1, der/die Fahrlässige: Hier hängt die Maske in der Regel auf Halbmast, die Nase atmet frei, nur der Mund ist bedeckt. (Heißt schließlich auch Mundschutz, oder?)

Typ 2, der/die Übervorsichtige: Neben dauerhaftem Tragen einer FFP 3-Maske kommen oft noch Plastikhandschuhe zum Einsatz. Auch wenn die Apotheke für die letzte Packung in Größe XXL 20,70 € verlangt - „koste es, was es wolle“.

Typ 3, der/die Vergessliche: Beim Betreten von Supermarkt oder Geschäft muss das Personal sofort erinnern, dass wir in der neuen Normalität leben. Denn die Maske ist entweder noch am Autoinnenspiegel zum Auslüften oder zerknittert in der Hosentasche.

Typ 4, der/die Informierte: Der Mund-Nasen-Schutz wird vor dem Betreten eines Geschäfts ordnungsgemäß aufgesetzt und nach dem Verlassen an den Riemen wieder abgenommen, ohne den Mundbereich übermäßig zu berühren.

Typ 5, der/die Dauerträger/in: Wenn gerade nicht gebraucht, wird die Maske praktischerweise nach oben auf die Stirn oder nach unten aufs Kinn gespannt. Zur Zwischenaufbewahrung. Dass sie den restlichen Tag nicht mehr über Mund und Nase gebraucht wird, ist nebensächlich. Auch beim Autofahren sind Typ 5 und Typ 2 zu beobachten.