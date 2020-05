Privat- und Firmenpleiten: Die Ruhe vor dem Sturm

Die staatlichen Hilfsmaßnahmen und Ausgangsbeschränkungen zu Beginn der Coronakrise haben bisher verhindert, dass sich Personen und Unternehmen insolvent melden. Doch die „zweite Welle“ wird kommen.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie gingen die Privat- und Firmeninsolvenzen in Österreich so stark zurück wie schon lange nicht mehr. Zwischen 16. März und 11. Mai – also in der Phase der Ausgangsbeschränkungen – meldeten sich rund 77 Prozent weniger Personen und 64 Prozent weniger Unternehmen pleite als im Vorjahreszeitraum. Das ergeben die jüngsten Zahlen des Gläubigerschutzverbands Creditreform.