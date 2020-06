Lockdown hinterließ bei Kindern Spuren

Die psychosomatischen Auswirkungen der pandemiebedingten Schulschließungen sind groß.

Der Corona-Lockdown und der damit verbundene drastisch veränderte Alltag hat deutliche Spuren bei Kindern und Jugendlichen hinterlassen. Diese seien schon jetzt sichtbar, sagt Kathrin Sevecke von der Medizinischen Universität Innsbruck. Sie arbeitet derzeit an einer Studie zu den psychosozialen Auswirkungen der Krise in den Hotspots von Tirol und Südtirol in Kindergärten, Volksschulen und Mittelschulen.

Ziel der Studie ist die Entwicklung eines Screening-Instrumentes zur Früherkennung von Belastungen. Darüber hinaus sollen Alarmzeichen in der Kinderheilkunde definiert werden, die bei derartigen Krisensituationen zum Einsatz kommen. Ein längerer Ausschluss aus den alltäglichen Lern- und Erfahrungsräumen schädige Kinder in ihrer kognitiven, emotionalen und sozialen Entwicklung, so Sevecke.

Keine sichere Umgebung

Die Forscherin beschreibt drei Effekte der Maßnahmen: „Es gibt eine kleine Gruppe, die vom Lockdown eher profitiert hat. Das sind jene, die in der Schule großen Leistungsdruck verspürt haben oder gemobbt wurden und sich nun zuhause entlastet fühlten. Dieser Profit ist allerdings nur kurzfristig.“ Auf jene Kinder, die durch fehlenden Zugang die Anbindung an den Unterricht verloren haben, wirke sich die Krise hingegen nachteilig aus. Als dritte Gruppe charakterisiert Sevecke jene Kinder, die unter dem Wegfall der sicheren Schulumgebung besonders leiden, weil sie in hoch pathologischen familiären Strukturen leben.

Die Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, deren Vizepräsidentin Sevecke ist, fordert das umgehende Hochfahren in einen Vollbetrieb aller Betreuungseinrichtungen, um weiteren Schaden abzuwenden. (cog)