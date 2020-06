Austria nutzt Altachs Patzer

Die Veilchen zitterten sich zu einem 1:0 über WSG Tirol und lösten Altach damit an der Spitze der Qualifikationsgruppe ab.

Die Austria führt nach einem 1:0-Sieg über WSG Tirol die Tabelle der Qualifikationsgruppe wieder an. Die Veilchen nutzten den Punktverlust der Altacher dank eines frühen Tors von Kapitän Alexander Grünwald (3.). In einen Spielrausch fand die Austria nicht, hatte bei einem Yeboah-Kopfball an die Latte Glück, zitterte sich aber zu Sieg und Platz eins.

Die Austria versuchte in erster Linie, den Gegner laufen zu lassen. Zwingende Chancen blieben bis auf eine aus: Nach einem schnell abgespielten Freistoß kam Dominik Fitz aus elf Metern zum Abschluss, Wattens klärte aber im Verbund (29.). Ende der ersten Spielhälfte wackelte die Austria. Aufregung herrschte bei WSG-Coach Thomas Silberberger und Co., nachdem Schiedsrichter Alan Kijas einen vermeintlichen Vorteil der Gäste zurückgepfiffen hatte. Maierhofer stand in der Szene jedoch im Abseits (40.).

Ilzer versuchte es mit mehr Kampfkraft und brachte Thomas Ebner für Patrick Wimmer. Wattens brachte mit Florian Rieder mehr Offensive ins Spiel, mit Dedic kam später noch eine dritte Spitze. Linie ins Spiel brachte keine Mannschaft, weil Fehlpässe und Unkonzentriertheiten hüben wie drüben zu sehen waren.

Die Austria hatte in der 77. Minute durch Michael Madl, Benedikt Pichler und Christoph Monschein gleich dreimal die Möglichkeit auf eine Vorentscheidung. Yeboah hätte dies bestrafen können. Nachdem er die Abseitsfalle überlistet hatte, rutschte der Angreifer aber auf dem Weg Richtung Gehäuse aus und fabrizierte nur einen Roller (80.). In einer mitunter hektischen Partie spielte die Austria den knappen Vorsprung über die Zeit. Yeboah trat in den Schlusssekunden noch gegen den am Boden liegenden Pichler und holte sich damit die Rot ab.

Admira punktet und ist trotzdem Letzter

Altach kann weiterhin in dieser Fußball-Saison gegen die Admira nicht gewinnen. Die Vorarlberger mussten sich am Dienstagabend in der Südstadt mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Die frühe Gästeführung von Christian Gebauer (6.), glich Mario Pavelic (32.) aus. Im Finish vergab der eingewechselte Morten Hjulmand einen Elfmeter (84.) und damit die große Chance auf den Sieg für die Admira. Damit hatte die Austria im Heimspiel gegen die WSG Tirol (20.30 Uhr) die Chance auf die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe.

Die Admira fiel trotz des Punktgewinns ans Tabellenende zurück, weil St. Pölten gegen Mattersburg 1:0 gewann. Alan Carius (38.) erzielte den Goldtreffer für die SKN-Mannschaft, die den Vorsprung in Unterzahl (Gelb-Rot für Corey Burke 50.) über die Zeit brachte.

