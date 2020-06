Nun ist die Bombe im deutschen Wirtschaftskrimi geplatzt

Hat der Zahlungsabwickler Wirecard selbst betrogen, oder wurde er gelegt? Für über 1,9 Mrd. Euro Bankguthaben gibt es jedenfalls keine Belege, wurde bekannt. Die Aktie stürzte um zwei Drittel ab. Was nun?

Normalerweise wird an der Börse die Zukunft gehandelt. Und diese sah beim deutschen Zahlungsabwickler Wirecard immer vielversprechend aus. Weil aber in seinem Fall die Vergangenheit derart schlecht aufgearbeitet ist, wird er nun mit voller Wucht von ihr eingeholt. Und die Aktionäre mit ihm. Massenweise suchten sie am Donnerstag das Weite. Ein Crash, wie ihn die Börse nicht oft sieht, war die Folge. Im Tagesverlauf verlor die Aktie etwa zwei Drittel.



Dabei hatte das Unternehmen nach vorläufigen Zahlen, die es am Donnerstag schließlich veröffentlichte, sein Transaktionsvolumen im vergangenen Jahr um 38,5 Prozent auf 173 Milliarden Euro gesteigert, den Umsatz um 37,5 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro und den Nettogewinn um fast 39 Prozent auf gut 482 Millionen Euro.