Novak Djoković gab negativen Coronatest ab

Zehn Tage in Quarantäne sollen ohne Symptome verlaufen sein.

Belgrad. Tennisstar Novak Djoković und seine Frau sind negativ auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte sein Team nach Angaben der Nachrichtenagentur AP am Donnerstag und damit zehn Tage nach der Bekanntgabe des positiven Testergebnisses mit. Der 33-jährige Weltranglisten-Erste war wie andere Spieler positiv getestet worden, nachdem er an der von ihm organisierten Adria-Tour teilgenommen hatte.



Djoković hatte sich anschließend nach eigenen Angaben in Quarantäne begeben. Sowohl er als auch seine Frau, Jelena, hätten während des Krankheitsverlaufs keine Symptome gehabt, teilte der Tennisstar dazu mit. Für die Adria-Tour war er als Organisator stark kritisiert worden, weil dort gängige Hygiene- und Abstandsregeln nicht eingehalten worden waren. Die Tour war nach Stationen im serbischen Belgrad und im kroatischen Zadar abgebrochen worden. Auch Grigor Dimitrov, Borna Ćorić und Viktor Troicki waren positiv auf Covid-19 getestet worden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.07.2020)