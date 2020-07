Einzigartige Pflanzen retten, bevor sie weg sind

(c) Fischer

Die Forschungen an der ökologischen Renaturierung eines (sub)tropischen Waldes haben weltweite Vorbildfunktion.

Als Leiter des Flora Conservation Department ist Gunter A. Fischer an der Kadoorie Farm & Botanic Garden in Hongkong für jede Pflanze verantwortlich und forscht dort auf Berghängen an der Wiederaufforstung tropischer Wälder.

Seit seiner Kindheit ist Gunter A. Fischer von der Pflanzenvielfalt fasziniert, anfangs besonders von Orchideen. „Es gibt über 30.000 Orchideenarten mit so wahnsinnig vielgestaltigen Blüten: Ich habe schon früh überlegt, welche Evolution dahintersteckt“, erzählt der Salzburger, der seit zehn Jahren das Flora Conservation Department der Kadoorie Farm & Botanic Garden (KFBG) in Hongkong leitet.