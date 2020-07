Das etwas andere Gehirn von Frühchen

Die Hirnsektionen sind oft schlechter vernetzt – das hat Folgen. Musik hilft aber.

Alles beginnt in der dritten Woche: Der Embryo ist keine zwei Millimeter groß, und doch wachsen in ihm bereits ein Gehirn und ein Nervensystem heran. Noch handelt es sich um eine dünne Zellschicht, wie die Mikroversion eines Waschlappens. Aus der Platte erwächst ein Rohr, in dem wiederum Nervenzellen entstehen. In den kommenden Monaten wird sich der Lappen immer stärker wölben, bis zur Geburt ein komplexes Geflecht aus rund 100 Milliarden Neuronen entstanden ist.