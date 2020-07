Mittel zum Zweck: Die Partnerschaft von ServusTV mit dem ORF und ein neuer Formel-1-Vertrag für Spielberg.

Champions und Europa League, Tennis mit allen Spielen von Dominic Thiem, MotoGP – und obendrauf noch die Formel 1, in Kooperation mit dem ORF als Free-TV-Front zur Preisoffensive von Bezahlsendern: Servus TV ist, ob man es in Fuschl oder auf dem Küniglberg hören will oder nicht, auf direktem Wege, ab 2021 Österreichs größter Sportsender zu werden.