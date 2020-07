Auf einen Schlag in Europas Elite

Mit dem Auftakt in Atzenbrugg herrscht ab heute Hochbetrieb auf den Greens des Diamond Country Clubs. Lukas Nemecz, 30, will dabei Hoffnungen erfüllen, dafür braucht der Steirer aber „Ausreißer nach oben“.

Atzenbrugg. Der Neustart der European Tour in Atzenbrugg ist für Lukas Nemecz zugleich auch der Saisonauftakt. Eigentlich ist der Steirer auf der zweitklassigen Challenge Tour unterwegs, im Diamond Country Club wird er sich jedoch von heute bis – sofern er den Cut schafft – Sonntag ebenso wie kommende Woche in Adamstal wieder mit Europas Elite messen. „Großartig, was Tour, Verband und Organisatoren zusammengestellt haben. Zwei European-Tour-Turniere in Österreich sind sensationell“, sagt der 30-Jährige.