Serbien: „Der Zorn der Leute ist zu groß“

Erneut haben Tausende gegen Präsident Vučić und das Chaos in der Coronakrise protestiert. Die Regierung spricht vom „Versuch eines Staatsstreichs“.

Belgrad. Erneut heulten in Serbiens Großstädten die Sirenen der Rettungs- und Streifenwagen durch die Dunkelheit. Der Unmut über vertuschte Infektionszahlen, überfüllte Krankenhäuser und die beschönigenden Propagandabotschaften der Regierung ließen in der Nacht zum Donnerstag erneut Tausende empörter Demonstranten in Belgrad, Novi Sad, Kragujevac und Niš durch die Straßen ziehen. Blutige Ausschreitungen wurden neben der Hauptstadt vor allem aus Novi Sad vermeldet: Maskierte schleuderten Mülltonen und Feuerwerkskörper durch eingeschlagene Fenster des Rathauses.