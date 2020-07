Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

EuGH kippt Datenschutzabkommen: Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat das 2016 beschlossene Datenaustauschabkommen "Privacy Shield" zwischen der EU und den USA gekippt. Die Übermittlung von personenbezogenen Daten entspreche nicht den Anforderungen des Unionsrechts, heißt es im Urteil. Hintergrund ist ein Rechtsstreit zwischen dem Österreicher Max Schrems und Facebook Irland, dem Europa-Sitz des Unternehmens. Mehr dazu.

Trump tauscht Wahlkampfmanager aus: Drei Monate vor der US-Wahl übernimmt Bill Stepien die Leitung der Kampagne von US-Präsident Donald Trump. Der bisherige Chef Brad Parscale soll sich weiter um Digitales kümmern. Der Wechsel ist wohl den schlechten Umfragewerten geschuldet: Sie prognostizieren dem designierten Kandidaten der Demokraten, Joe Biden, einen soliden Vorsprung. Mehr dazu.

Mehr als 67.000 Corona-Neuinfektionen in USA: Die Covid-19-Zahlen haben einen neuen Rekord erreicht: Binnen 24 Stunden wurden 67.632 neue Ansteckungsfälle registriert. Die Zahl der Corona-Toten ist um 795 auf mehr als 137.200 gestiegen. Betroffen sind vor allem Bundesstaaten im Süden und Westen. Mehr dazu.

Van der Bellen rechtfertigt Reiselockerungen: Auch in Österreich ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf 133 gestiegen - und ist damit so hoch wie im April zum letzten Mal. Auch in anderen Ländern steigen die Zahlen wieder. Bundespräsident Alexander Van der Bellen sieht die Entscheidung, Reisebeschränkungen innerhalb Europas zu lockern, dennoch positiv. Auch verstehe er jeden, „der einmal hinaus will“. Mehr dazu.

Serbien und Kosovo reden wieder: Nach eineinhalb Jahren führen Serbien und Kosovo erstmals wieder direkte Gespräche unter EU-Vermittlung. Serbiens Präsident Aleksandar Vucic und der kosovarische Ministerpräsident Avdullah Hoti treffen einander in Brüssel. Von EU-Seite nehmen der Außenbeauftragte Josep Borrell und der Westbalkan-Beauftragte Miroslav Lajcak teil. Mehr dazu.

„Juristentag“ im U-Ausschuss: Strafrechtsektionschef Christian Pilnacek und der Chef der Wiener Oberstaatsanwaltschaft Johann Fuchs berichteten im Ibiza-Untersuchungsausschuss über Weisungen, Streitigkeiten zwischen den Staatsanwaltschaften und darüber, wer welche Macht hatte. Heute wird fortgesetzt: Am letzten Tag vor der Sommerpause werden die Leiterin der Staatsanwaltschaft Wien und Oberstaatsanwalt Gregor Adamovic befragt. Mehr dazu.

Morgenglosse: Die Frage, ob man den U-Ausschuss zeitversetzt und in kuratierter Form im Fernsehen zeigen soll, ist zwar alt, stellt sich aber doch neu. Nicht zuletzt wegen Corona, schreibt Ulrike Weiser. Ihre Argumente lesen Sie hier.





Der Morgenticker zum Nachlesen: