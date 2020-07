Italienische Mode, australischer Elektropop, Berliner Flair

Die australische Elektropop-Band Parcels erprobte ihre Modelqualitäten bei einem Modeshooting im Berliner Nobellokal Borchardt.

Üblicherweise zieht es das Modevolk im Juli nach Berlin (zumindest war das so, bis die Fashion Week in diesem Frühling erste Auflösungserscheinungen zu zeigen begann): Man gibt sich mondän, campiert am Rande des Laufstegs und wohnt diversen Modeevents bei.

Das legendäre Restaurant Borchardt gehört für viele der Besucher naturgemäß zu den Fixpunkten ihrer Berliner Modelwochenlandkarte - das ist man dem Ruf des Savoir-Vivre-Profitums quasi schuldig.

Während im Coronasommer auch die Reisen von Fashion-Insidern nach Berlin entfallen und so Borchardt-Besuche unterbleiben müssen, bat der Onlinehändler Mytheresa die in Australien gegründete, seit 2015 in Berlin ansässige Band Parcels (manchen gelten die Musiker als die australische Antwort auf Daft Punk) vor die Kamera von Fotografin Bella Lieberberg für die Inszenierung von Gucci-Herrenlooks.

Ein Detail aus der Kampagne für Mytheresa. beigestellt

In einer von Mytheresa-Kreativdirektor Julian Paul produzierten Bilderstrecke mit begleitendem Video tragen die Musiker Looks und Accessoires aus der Pre-Fall-Kollektion von Gucci, die es auf der in Deutschland gegründeten E-Commerce-Plattform zu kaufen geben wird.

Eingefleischte Guccifans können sich gleich noch ein weiteres Datum in den Kalender eintragen: Zum Ausklang der ersten digitalen Modewoche Mailands wird Kreativdirektor Alessandro Michele seine „Epilogue"-Kollektion am 17. Juli auf Gucci.com präsentieren: Um 8 Uhr morgens beginnt ein zwölfstündiges Streamingformat, um 14 Uhr wird die eigentliche Kollektion gezeigt werden.

Ankündigung der Epilogue-Modeschau am 17. Juli. Gucci

(dk)