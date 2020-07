Verteidigungsministerin Klaudia Tanner holte sich Tipps bei der deutschen Amtskollegin, Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK)

Klaudia Tanner: Griaß di, Annegret. Oder darf I Gretl sagen? Weißt du, bei uns im Mostviertel geht's nicht so förmlich zu.

AKK: Bleib' doch lieber bei Annegret, Klaudia. Im Karneval bei uns im Saarland bin ich immer als Putzfrau Gretel aufgetreten, und in Berlin haben sie mich deshalb durch Sonne und Mond geschossen.

Tanner: Das kenn' ich. Was glaubst du, was los war, als ich eine Heeresreform angekündigt habe? Der Bundespräsident hat mich zum Rapport bestellt! A Greaner, ich mein', ein Grüner!! Und die Generäle und Adjutanten im Ministerium haben aufgeheult wie ausrangierte Saab-Jets. Die werden mich noch alle kennenlernen!

AKK: Diese Kerle! Da müssen wir ganz fest zusammenhalten.

Tanner: Apropos Zusammenhalten. Ich bitte dich um Nachbarschaftshilfe: Könnt ihr bei uns bei der Flugabwehr einspringen?

AKK: Klar, doch. Bei uns steht's zwar nicht zum Besten mit dem Gerät. Aber machen wir's doch so: Wir fliegen mal schnell rüber zu euch, und ihr helft uns mit der Artillerie an Nord- und Ostsee aus. Sonst liegen die Urlauber da wie die Ölsardinen.

Tanner: Wir schicken die Ischgler Schützen rauf. Die verbreiten Angst und Schrecken, mit Bärten, Hüten und Karabinern.