Frauenleiche in NÖ entdeckt: Obduktion angeordnet

Die Frau dürfte bereits mehrere Tage in dem Wagen gelegen sein, in dem sie tot aufgefunden wurde. Die Polizei geht allerdings nicht von Fremdverschulden aus.

Nach der Entdeckung einer Frauenleiche in einem parkenden Auto in Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) am Donnerstag ist eine Obduktion angeordnet worden. Die Polizei geht nach Angaben von Sprecher Johann Baumschlager vom Freitag jedoch nicht von Fremdverschulden aus. Geklärt wurde indes auch die Identität der Toten, es handelt sich um eine 78-Jährige, die zuvor abgängig gemeldet worden war.

Durchgeführt wird die Autopsie noch im Laufe des Freitags. Die Frau dürfte bereits mehrere Tage in dem Wagen gelegen sein. Das entsprechende Fahrzeug stand jedenfalls seit Montag auf dem Parkplatz eines Langenzersdorfer Supermarktes.

(APA)