Viren auf Reisen

Im heurigen Sommer ist alles ein wenig anders. Viele wissen noch immer nicht, wo sie dieses Jahr Urlaub machen sollen.

Sars-CoV-2-a: Schwierig. Wo fahrt ihr denn heuer hin?

Sars-COV-b: Komm nach Österreich, haben sie gesagt. Vielleicht fahre ich nach Salzburg, zu den Festspielen. Soll super sein dort, mein Cousin war da unlängst im Rotary Club.

Sars-CoV-2-c: Ich fahr wahrscheinlich einfach nur zu den Verwandten auf den Balkan. Wir bauen dort einen Cluster.

Sars-CoV-2-d: Also ich mach heuer mal Urlaub im kühlen Norden: Fleischfabrik in NRW, all inclusive.

Sars-CoV-2-e: Lässig sind diese Festivals bei den Freikirchen. Ein bisschen wie Ballermann, aber doch sehr spirituell.

Sars-CoV-f: Was ist da jetzt eigentlich mit Ballermann? Ich war im Winter im Ischgl, jetzt würde ich im Sommer gern nach Mallorca.

Sars-CoV-2-g: Im Moment gibt es da leider eine Reisewarnung. Schinkenstraße und so sind wieder zu.

Sars-CoV-2-h: Wörthersee ist jetzt auch nicht so die Alternative: Da klappt der Gehsteig auch schon um 21 Uhr hoch. Also gerade dann, wenn's lustig wird.

Sars-CoV-2-i: Und Tennisturniere sind auch nicht mehr, was sie mal waren. Der Djocovid hat einfach zu früh w. o. gegeben. (oli)

Reaktionen an: oliver.pink@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.07.2020)