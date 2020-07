Syrische Wahlfarce soll Assads Macht absichern

(c) APA/AFP/LOUAI BESHARA

Nur bedingungslose Getreue des Präsidenten dürfen am Sonntag bei der Parlamentswahl antreten.

Tunis/Damaskus. Syriens Wirtschaft droht der Zusammenbruch, das Coronavirus breitet sich aus, immer mehr Menschen hungern. Trotzdem zieht das Regime in Damaskus am Sonntag seine Parlamentswahlen durch, die dritten seit März 2011, als der Aufstand gegen das Regime begann. Diesmal allerdings überlässt Diktator Bashar al-Assad gar nichts mehr dem Zufall.



Nur superloyale Getreue dürfen antreten. Sämtliche Bewerber wurden von der Staatssicherheit eingehend durchleuchtet, damit sich in der künftigen Volksvertretung nicht die leiseste Kritik regt. Selbst Mitglieder der von Assad tolerierten und von Russland geförderten regimefreundlichen Opposition wurden ausgesiebt.