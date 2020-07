Neuer Investor

Die finanziell massiv angeschlagene MCH Group, Mutter der Kunstmesse Art Basel, bekommt mit James Murdoch einen neuen Kernaktionär.

Anfangs wurden die Gerüchte, James Murdoch, Sohn des umstrittenen Medienmoguls Rupert Murdoch, würde mit den Betreibern der Art Basel verhandeln, noch dementiert. Seit letzter Woche ist es offiziell: Murdoch steigt über seine Investmentfirma Lupa Systems in die finanziell angeschlagene MCH Group ein. Über eine Kapitalerhöhung im Umfang von 104,5 Millionen Schweizer Franken sowie eine Umstrukturierung des Fremdkapitals soll Lupa Systems nach der Transaktion auf einen Anteil von zwischen 30 und 44 Prozent kommen. Es gibt eine Standortgarantie von mindestens 15 Jahren für die Durchführung der Messen an den bisherigen Standorten in der Schweiz.