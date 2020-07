(c) Werk

Schmiedekolben gelten als Nonplusultra eines Verbrennungsmotors. Noch mehr Möglichkeiten eröffnen aber Kolben aus dem 3-D-Drucker. Im 700-PS-Porsche haben sie schon einmal gehalten.

Das Kernprodukt des Automobil-Zulieferkonzerns Mahle bekommen Autofahrer in aller Regel selten oder nie zu sehen: Kolben, die in den Zylindern auf und ab sausen. Der gefürchtete Kolbenreiber und seine Behebung, das sind Erinnerungen an Mopedzeiten und missglückte Tuning-Versuche.