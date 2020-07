Peter Wohlleben: „Die Natur kann sich reparieren“

Der Wald-Spezialist und Bestsellerautor Peter Wohlleben spricht über seinen Dokumentarfilm „Das geheime Leben der Bäume“, Rücksichtslosigkeit gegenüber der Natur und darüber, ob Bäume eines Tages mit den Menschen kommunizieren werden.

In Zeiten der Pandemie ist der Gang in die Natur wichtiger denn je. Als idealer Wegbegleiter empfiehlt sich Waldspezialist und Bestsellerautor Peter Wohlleben, der seine Einsichten jetzt in dem Dokumentarfilm „Das geheime Leben der Bäume“ vermittelt.



Sie wurden 2015 schlagartig bekannt, als Sie Ihren Bestseller „Das geheime Leben der Bäume“ herausbrachten. Hat sich die Situation der Bäume seither verbessert?