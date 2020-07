Schöner Scheitern mit Boris Johnson

Das politische Ausnahmetalent des britischen Premierministers besteht darin, Niederlagen zu Siegen umzudeklarieren.

Man glaubt es kaum, dass Boris Johnson erst seit einem Jahr in der Downing Street 10 das Sagen hat. Der sympathisch zerzauste Premierminister des Vereinigten Königreichs ist in diesen vergangenen zwölf Monaten mit dem Image Großbritanniens quasi verschmolzen und seine glücklose Vorgängerin Theresa May nur noch ein blasser Schatten in der kollektiven Erinnerung der Briten. Das mag zum einen daran liegen, dass Johnson mit Brexit und Covid-19 gleich ein Doppelticket für die Galerie der historischen Persönlichkeiten des Landes gebucht hat. So viel Umbruch war in Großbritannien schon lange nicht mehr. Zum anderen verfügt der ehemalige Journalist und Bürgermeister Londons über eine Superkraft, die May nicht hatte: Johnson schafft es wie kein anderer britischer Politiker, Niederlagen zu Siegen umzudeklarieren.

Dass die Pandemie in Großbritannien so massiv gewütet hat, hängt zu einem nicht unbeträchtlichen Teil mit dem Versagen der britischen Regierung zusammen. Doch obwohl Corona in vergleichbaren europäischen Ländern besser unter Kontrolle gebracht werden konnte, glauben viele Briten, dass Johnsons Kabinett im Kampf gegen das Virus das Maximum des Machbaren herausgeholt hat.

Mit dem Brexit verhält es sich ähnlich: Die Tatsache, dass London im vergangenen Herbst de facto alle Bedingungen der EU erfüllt hat, wurde von Johnson als britischer Verhandlungserfolg verkauft. Auch dass der Zeitdruck bei den Verhandlungen ausschließlich selbstgemacht war und nicht von Brüssel ausgeübt wurde, stört kaum jemanden. Und dass fünf Monate vor dem Ende der Brexit-Übergangsfrist die Verhandlungen über ein Handelsabkommen festgefahren sind, fällt ebenfalls kaum auf.

Nach den Erfahrungen des vergangenen Jahres zu schließen, dürften die Briten darauf spekulieren, dass Johnson im Herbst die Bedingungen der EU akzeptieren wird. Und dass er diesen Umfaller anschließend als Sieg über Brüssel verkaufen wird.