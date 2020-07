Steigt Mike Tyson für Showkampf zurück in den Ring?

(c) REUTERS (STEVE MARCUS)

Der frühere Box-Schwergewichtsweltmeister scheint sich auf sein Comeback vorzubereiten. Erster Gegner wird laut Medienberichten Roy Jones sein. Eine offizielle Bestätigung steht aber noch aus.

Die Anzeichen für ein Show-Comeback des früheren Box-Schwergewichtsweltmeisters Mike Tyson verdichten sich. Einem Bericht des Promiportals "TMZ.com" zufolge sei aber nicht wie zuletzt spekuliert Evander Holyfield (57) erster Gegner des 54-Jährigen, sondern der ehemalige Mehrfach-Weltmeister Roy Jones (51/alle USA).

Auf seinem Instagram-Profil postete Tyson zuletzt mehrere Bilder und Videos vom Training. Laut "TMZ.com" soll der Kampf am 12. September in Kalifornien steigen und über acht Runden gehen. Die Social-Video-Plattform Triller soll demnach die Box-Show übertragen und im Vorfeld eine Art Doku-Serie über die Vorbereitung der beiden Boxer veröffentlichen. Eine offizielle Bestätigung lag am Donnerstagabend noch nicht vor.

(APA/dpa)