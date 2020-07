Insider beginnen nun mit Aktienverkäufen

Im März haben sie das Markttief genau erwischt und seither blendend verdient. Nun steigen die Firmeninsider aus.

Mit dem Anstieg von US-Aktien auf das teuerste Niveau seit zwei Jahrzehnten werden Führungskräfte der Firmen, die von der Rallye profitieren, allmählich nervös. Gerade die Unternehmensinsider, die im März mit ihren Käufen das Markttief korrekt vorhergesagt haben, sind nun zumeist Verkäufer. Fast 1000 Vorstände und leitende Angestellte von Firmen haben in diesem Monat Aktien ihrer eigenen Gesellschaften abgestoßen. Damit übertrifft die Zahl der Verkäufer die der Käufer im Verhältnis fünf zu eins, wie vom Finanzinformationsdienst Washington Service zusammengestellte Daten zeigen. Eine noch höhere Quote gab es in den letzten drei Jahrzehnten nur zwei Mal.



Daten der Informationsplattform InsiderInsights.com zeigen einen ähnlichen Trend. In den vergangenen vier Wochen lag die Zahl der Unternehmen mit Insiderverkäufen um 186 Prozent höher als die von Firmen mit Käufen. Sie nähert sich damit der Marke von 200 Prozent, die im letzten Jahrzehnt tendenziell kurzfristige Marktspitzen markiert hat, sagt Jonathan Moreland von InsiderInsights.com.



Der Anstieg folgt einer Erholung der Aktien vom Ausverkauf während des Bärenmarkts und einer fast beispiellosen Rallye. Nachdem Technologiewerte trotz Pandemie und Rezession Höchststände erreicht haben, stoßen nun einige Führungskräfte Aktien ab.



Manche Analysten warnen zwar davor, zu viel in Insiderverkäufe hineinzuinterpretieren. Jedoch waren ähnliche Anstiege in diesem Jahr und 2018 Kursverlusten vorangegangen. „Ich würde nicht sagen, dass jetzt jeder wegen der jüngsten Insiderdaten alles verkaufen und den Markt shorten soll. Aber das Signal gibt mir ein besseres Gefühl, wenn ich einige meiner Gewinner verkaufe“, erklärt Moreland.



Die Führungskräfte waren eine der wenigen Gruppen, die es wagten, während des Markteinbruchs im März auf Schnäppchenjagd zu gehen. Als die Aktien in den schnellsten Bärenmarkt aller Zeiten abstürzten, erreichten die Insiderkäufe die größte Dynamik seit neun Jahren. Im Juli hingegen haben nicht einmal 200 Firmeninsider Aktien gekauft, verglichen mit einem Gesamtmonatsdurchschnitt von 1160 im ersten Halbjahr dieses Jahres, wie Daten von Washington Service zeigen.



„Wenn der Markt so nah an Allzeithochs liegt wie jetzt, dann hat es den Anschein, als seien die Insider nicht von diesem Marktniveau überzeugt“, sagt Robert Pavlik, Portfoliomanager bei SlateStone Wealth. „Das kann stimmen, aber man kann es nicht mit Sicherheit wissen.“ Bloomberg/est