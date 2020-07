Doskozil teilt wieder aus und tritt auf

(c) APA/ROBERT JAEGER

Burgenlands Landeschef übt Kritik an der Bundes-SPÖ.

Wien. Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) schießt weiter gegen die Bundes-SPÖ. „Wären wir, wie die Bundespartei, hin- und hergesprungen zwischen Forderungen nach einer 35-Stunden-Woche, einer 30-Stunden-Woche (. . .), hätten uns die Menschen nicht gewählt“, sagt er zur „Krone“. Dem Blatt gibt er ein Interview mit Ex-Bundesgeschäftsführer Max Lercher. Ob Lercher finde, dass Doskozil Potenzial zum Parteichef habe? „Darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren“, sagt der. Am Montag ist Doskozil in anderer Mission in Wien: Er tritt mit Ex-Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) und Ex-Generalstabschef Edmund Entacher für einen „überparteilichen Schulterschluss für unser Bundesheer“ auf. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.07.2020)