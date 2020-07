Die Familienprobleme des Justin Trudeau

Rücktrittsforderung gegen Premier und Finanzminister wegen familiärer Bande zu karitativer Organisation.

Ottawa. Die Kontroverse um einen umstrittenen Vertrag mit einer gemeinnützigen Organisation bringt die Regierung des kanadischen Premierministers Justin Trudeau in Bedrängnis. Sowohl Trudeau als auch Finanzminister Bill Morneau haben sich für ihr Verhalten in der von der konservativen Opposition als „Trudeaus 900-Millionen-Dollar-Skandal“ bezeichneten Affäre entschuldigt.



Die Konservativen fordern die Bundespolizei ungeachtet dessen zu strafrechtlichen Ermittlungen auf. Andrew Scheer verschärfte seine Attacken: Trudeau und Morneau sollten „zum Wohle des Landes“ zurücktreten, urgierte der Chef der Konservativen. Scheer versucht, einen Keil zwischen Trudeau und seine Fraktion zu treiben, und rief die Liberalen-Fraktion auf, Trudeau zum Rücktritt zu zwingen. „Was muss noch passieren, damit die Liberalen das Vertrauen in ihren Premierminister verlieren?“ Der Vorsitzende des Bloc Quebecois, Yves-Francois Blanchet, schloss sich ihm an. Derzeit ist das Parlament in Sommerpause. Aber der Bloc plant die Einbringung eines Missbilligungsantrags gegen die Regierung, die im Parlament keine eigenständige Mehrheit hat.