Das Kreuzfahrtschiff mit 700 Infizierten war im Februar in Japan unter Quarantäne gestellt worden. Einer Studie zufolge sollen die Ansteckungen von einer einzigen Person ausgegangen sein.

Die mehr als 700 Corona-Infektionen auf dem

Kreuzfahrtschiff "Diamond Princess" gehen einer Studie zufolge

höchstwahrscheinlich auf einen einzigen Passagier zurück. Eine

genetische Analyse zeige, dass alle Coronaviren dieselbe Mutation

aufwiesen, berichtete ein Team des japanischen Instituts für

Infektionskrankheiten in der US-Fachzeitschrift PNAS.

Das Ergebnis deute darauf hin, dass "die Ausbreitung von

SARS-CoV-2 an Bord der Diamond Princess von einem einzigen Ereignis

vor Beginn der Quarantäneperiode ausging", folgerten die japanischen

Wissenschafter. Die Forscher entnahmen Virus-Genomsequenzen von 148

Passagieren und Besatzungsmitgliedern des Schiffes, das am 3.

Februar von den japanischen Behörden im Hafen von Yokohama unter

eine 14-tägige Quarantäne gestellt worden war. Zuvor war ein

80-jähriger Passagier, der in Hongkong von Bord gegangen war,

positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Ansteckungen

begannen den Forschern zufolge wahrscheinlich während großer

Versammlungen in Gemeinschaftsräumen, "wo die Passagiere tanzten,

sangen, einkauften und Shows besuchten".

Die "Diamond Princess" mit mehr als 3.600 Menschen an Bord hatte

im Februar für Schlagzeilen gesorgt, nachdem sich 712 Menschen an

Bord mit dem Coronavirus infiziert hatten und sieben Menschen

starben. Zeitweise wurden dort die meisten Infektionen außerhalb

Chinas registriert.

(Apa/red.)