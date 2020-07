Damir Canadi feiert Comeback bei Atromitos

Damir Canadi kehrt nach seinem gescheiterten Auftritt beim 1. FC Nürnberg nach Athen, zu Atromitos, zurück.

Athen. Fußball ist eben ein schnellebiges Geschäft. Also heuerte Damir Canadi wieder Atromitos Athen an. Der Klub, Achter der vergangenen Saison, bestätigte am Mittwoch den neuen Zweijahresvertrag für den Österreicher.

„Ich freue mich sehr, zu Atromitos und in den griechischen Fußball zurückzukehren", wird Canadi auf der Klubseite zitiert. „Besonders liebe ich die Menschen in Griechenland und die Philosophie des Landes.“ Die offiziele Vorstellung geschieht am Freitag.

Der 50-Jährige saß bereits in den Saisonen 2017/18 und 2018/19 auf der Atromitos-Bank. In seinem ersten Jahr führte er den Hauptstadt-Klub auf den vierten Rang, in der zweiten Spielzeit konnte er diese Überraschung wiederholen.