Sofie Hagen: "Wir leiden alle unter Fettphobie"

Die dänische Komikerin schreibt in ihrem Buch, warum Fett für sie kein schlechtes Wort mehr ist, was die Diätindustrie mit Dickenfeindlichkeit zu tun hat und warum ihr Body Positivity zu passiv ist.

Die dänische Komikerin und Fett-Aktivistin Sofie Hagen nimmt sich selbst nicht ganz so ernst. Den Kampf gegen Fettphobie und Dickenfeindlichkeit jedoch umso mehr. In ihrem Buch "Happy Fat" erzählt sie, wie sie in einer Gesellschaft, in der Diskriminierung gegen dicke Menschen allgegenwärtig ist, Selbstakzeptanz gefunden hat.