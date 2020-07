ÖFB statt Mattersburg

Franz Ponweiser wechslet zum ÖFB, Thomas Eidler leitet die neue Trainerausbildung. Auch Oliver Lederer heuert beim Verband an.

Der in eine existenzielle finanzielle Krise gerutschte SV Mattersburg hat seinen Cheftrainer an den ÖFB verloren. Franz Ponweiser heuerte beim Fußball-Bund als einer von mehreren Bereichsleitern in der neu strukturierten Trainerausbildung an. Als deren Gesamtleiter fungiert künftig Thomas Eidler. Auch Oliver Lederer ist neu an Bord, gab der ÖFB am Donnerstag bekannt.

Zuvor hatten die Mattersburger bereits den Abschied von Ponweiser bestätigt. "Ich habe mich entschlossen, ein spannendes Angebot anzunehmen, das unabhängig von den Geschehnissen in Mattersburg bestanden hat", wurde der 44-Jährige in einer Aussendung des Bundesligisten zitiert, der vom Bilanzskandal bei der Commerzialbank Mattersburg arg gebeutelt ist.

Er trete keinesfalls die Flucht an, betonte Ponweiser. "Ich habe mit dem SVM offen kommuniziert und vereinbart, dass ich dem Club in den nächsten Wochen noch mit voller Kraft weiterhelfen werde", erklärte der Chefcoach. "Meine Zeit in Mattersburg war zwar zeitweise hart, aber gleichzeitig wunderschön."

Ponweiser war über die Fußballakademie Burgenland, in der er seit Jänner 2017 als Sportlicher Leiter fungiert hat, zu den Profis gekommen. Dort hatte er im Juni 2019 die Doppelfunktion als Chefcoach und Sportlicher Leiters übernommen. Beim ÖFB ist er künftig unter anderem für den Bereich Trainer-Fortbildungen zuständig. Dazu soll er die Scouting-Mannschaft von A-Teamchef Franco Foda für die Gegnerbeobachtung verstärken.

Auch Eidler wird laut Verbandsangaben seine Tätigkeit im Bereich der Gegner-Letztanalyse für das Nationalteam fortführen. Primär übernimmt der Niederösterreicher aber die Gesamtleitung der Trainerausbildung von Dominik Thalhammer. Der 43-Jährige war unter dem zum LASK abgewanderten Ex-Frauen-Teamchef zuletzt seit zwei Jahren als sportlicher Leiter der Abteilung Traineraus- und -fortbildung tätig.

Neben Ponweiser stehen ihm künftig auch der frühere Admira-und St.-Pölten-Trainer Lederer sowie der intern aufgerückte Alexander Diridl als Bereichsleiter zur Seite. Lederer betreute zuletzt den Regionalligisten FCM Traiskirchen. Der 42-Jährige übernimmt nicht nur die Leitung mehrerer Trainerkurse, sondern auch ein Nachwuchs-Nationalteam - nämlich jenes der kommenden U15. Diridl kümmert sich unter anderem um die Nachwuchstrainer, Futsal und E-Learning.

"Ich bin sehr zufrieden, dass wir für den so wichtigen Bereich der Traineraus- und -fortbildung absolute Experten gewinnen konnten, die uns neue Impulse geben werden", kommentierte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel die Personalentscheidungen. "Wir haben bei der Neubesetzung darauf geachtet, dass wir unterschiedliche Werdegänge und Hintergründe vereinen und damit Know-how bündeln können."

Aufgabengebiete außerhalb der Trainerausbildung seien bewusst integriert, um Vernetzung und Wissenstransfer zu fördern. Schöttel: "Nach den durch die Corona-Pandemie bedingten Terminverschiebungen und den personellen Wechseln von Dominik Thalhammer und Wolfgang Fiala (bisher Spielanalyst, als Nachwuchsleiter zur SV Ried/Anm.) gab es einige Herausforderungen zu bewältigen. Ich bin angesichts der Neubesetzungen sehr zuversichtlich, dass wir sehr gut aufgestellt in die Zukunft gehen."