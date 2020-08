„Sonnenbad“ von Georg Jung, 1946, war in der Secession ausgestellt und wird von W&K für 110.000 Euro angeboten.

Die Festspiele finden statt und so trotzt auch die Kunst Corona. Die im Vorjahr gegründete Messe Siaf geht als erste ins Rennen.

Den Kultursommer in Salzburg, wie wir ihn kennen, wird es heuer nicht geben. Aber die Festspiele finden statt, zwar in abgespeckter Version, aber immerhin. Und auch bei der Kunst werden Besucher nicht zu kurz kommen. Die Galerien machen ihre Festspielausstellungen und sogar zwei Kunstmessen gehen an den Start.