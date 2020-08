2020 ist ein Jahr der Jubiläen in der Autoindustrie, die heuer wenig Grund zum Feiern hat.

Es gab schon lustigere Jahre als das Jahr 2020. Für uns alle, vor allem aber für die Autoindustrie. Die Menschen haben derzeit andere Sorgen als die Frage, welches Auto sie sich kaufen sollen.



Entsprechend sieht die wirtschaftliche Situation aus: Alle Hersteller kämpfen mit Absatzproblemen, Werke laufen auf Sparflamme. Nach einer Schätzung des deutschen Autoexperten Ferdinand Dudenhöffer wird die weltweite Pkw-Produktion heuer auf 76,9 Millionen Exemplare zurückgehen. Das wäre ein Minus von 2,7 Millionen Fahrzeugen im Vergleich zu 2019 und um 7,5 Mio. weniger als im Rekordjahr 2017. Erst in fünf Jahren dürften die Verkäufe wieder das Niveau von vor der Krise erreicht haben.



Dabei häufen sich gerade heuer die Jubiläen. Wir haben ein paar markante Geburtstage herausgesucht in einer Zeit, in der die Autobranche insgesamt wenig zu feiern hat.