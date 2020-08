So lässt sich's trotz Virus heiter heiraten

(c) APA/BÜHNE BADEN/CHRISTIAN HUSAR

Lehárs Operette „Die blaue Mazur“ wird – trotz oder wegen einiger Umarbeitungen – zum kurzweiligen und musikalisch ansprechenden Vergnügen. Oliver Baier charmiert als Conférencier.

Ein großes Hochzeitsfest? Derzeit undenkbar. Chor und Ballett? Zu wenige Babyelefanten im Fundus, hieß es. Ein Brautpaar, das aus demselben Weinglas trinkt? Wäre wohl „von Minister Anschober sofort in Hochzeitsquarantäne, früher bekannt als Flitterwochen, geschickt worden“. Solche launigen Kommentare des Conférenciers Oliver Baier ersetzen in Baden, auf was man heuer coronabedingt verzichten muss.