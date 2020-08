Die manipulierte Coronabilanz des Iran

Die Regierung unterspielt offenbar im großen Stil die Zahl der Infizierten und der Covid-19-Toten. Das geht aus Dokumenten hervor, die der britischen BBC vorliegen.

Istanbul. Das Coronavirus wütet im Iran offenbar viel schlimmer als offiziell zugegeben. Der britischen BBC zufolge zeigen iranische Regierungsunterlagen, dass bis Ende Juli rund 42.000 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 starben, fast dreimal so viele wie in amtlichen Statistiken angegeben. Die Enthüllungen untermauern den Vorwurf, dass die Machthaber des Iran die Öffentlichkeit seit Monaten bewusst in die Irre führen.