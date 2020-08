2020Challenge: Wie die Launen der Stars viral gehen

Das Jahr in Bildern

Man nehme das Jahr 2020, wähle ein paar Fotos von sich aus, die den eigenen Gemütszustand am besten beschreiben, und versehe sie mit ein bisschen Humor. Heraus kommt eine Collage, wie sie gerade bei den Stars im Trend liegt.

Corona schlägt auf die Gemüter. Auch auf die der Stars, wie sie in einer neuen Challenge in den sozialen Medien unter Beweis stellen. Den Anfang machte Schauspielerin Reese Witherspoon - als strahlende Elle Woods aus „Natürlich Blond“. Doch diese erreicht kurz darauf die Nachricht, dass ein neuartiges Virus die Welt heimsuchen wird. Die Lage spitzt sich zu, ein Lockdown wird verhängt - und Reese Witherspoon durchläuft in ihrer neunteiligen Collage nicht nur verschiedene Film- und Serienrollen, sondern auch verschiedene Gemütszustände. Es bleibt eine verzweifelte Cheryl Strayed aus „Der große Trip - Wild“ zurück.

Zahlreiche Hollywood-Größen und Schauspielkollegen haben nachgezogen und ebenfalls ihr Jahr von Jänner bis September in Bildern dargestellt.

Mit von der Partie sind etwa Mark Ruffalo - der ab Juni in die Rolle des Hulk schlüpft, Kate Hudson, die von Corona die Nase voll zu haben scheint, oder Naomi Watts, die sich zuletzt nicht mehr im Red-Carpet-Outfit zeigt, sondern mit Schnurrbart.

Jennifer Garner weitet auf ganze zwölf Monate aus und zeigt sich kreativ. Beim Weintrinken, weinend, oder mit hinzugefügtem Mund-Nasen-Schutz. Die Ablenkung scheint gelungen, „Das wirkte seltsamerweise kathartisch“, schreibt sie dazu.

(bsch)